Des survivants reçoivent des soins médicaux à leur arrivée au port de Surabaya tandis que cinq personnes ont été retrouvées mortes et 41 sont portées disparues après l'incendie d'un ferry transportant 271 personnes, survenu près de l’île de Madura, au nord-est de Java, en Indonésie. IMAGES
Indonésie : des survivants soignés après l'incendie d'un ferry
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