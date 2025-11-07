Jean-Luc Mélenchon dit ne pas "condamner" les incidents survenus la veille à la Philharmonie de Paris lors d'un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël, affirmant regretter "surtout le génocide [à Gaza] plus que l'affaire de la Philharmonie", lors d'un déplacement au salon Made in France.
Incidents à la Philharmonie: "Je ne condamne pas", déclare Mélenchon
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro