Rwanda - RDC : le difficile retour des réfugiés

information fournie par France 24 07/11/2025 à 10:41

Ralenti depuis le début d’année par l’offensive du groupe armé M23, le rapatriement volontaire des réfugiés depuis la République démocratique du Congo vers le Rwanda reprend peu à peu. Après la signature d’un accord de paix en juin dernier, les deux pays se sont engagés à la reprise de ces retours. Une mesure perçue comme un pilier essentiel de la stabilité régionale, alors que des milliers de réfugiés vivent toujours de chaque côté de la frontière – conséquence du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et des guerres qui minent depuis l’est de la RDC.

L'offre BoursoBank