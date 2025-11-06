Oléron: le suspect évoque des "ordres d'Allah", mais n'est pas lié à des "organisations terroristes"

La police scientifique inspecte une voiture calcinée à Saint-Pierre-d’Oléron, le 5 novembre 2025, après qu'un conducteur a percuté volontairement des piétons et des cyclistes sur l'Ile d'Oléron ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Des "ordres d'Allah", un couteau et une bonbonne de gaz dans son véhicule mais pas de lien avec des "organisations terroristes" : le parquet de La Rochelle va requérir la mise en examen pour tentatives d'assassinats du conducteur ayant fauché volontairement cinq personnes sur l'île d'Oléron mercredi.

Le trentenaire marginal, qui s'était d'abord tourné vers le catholicisme avant de se convertir récemment à l'islam, a aussi déclaré "entendre des bruits bizarres dans sa tête depuis quelque temps" et il est "décrit par son entourage comme polytoxicomane", a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse le procureur de la République Arnaud Laraize, soulignant qu'il était sous l'emprise de cannabis au moment des faits.

Pendant son périple d'une trentaine de minutes durant lequel il a tenté d'écraser sept personnes, dont cinq ont été blessées, son discernement a été altéré mais jamais totalement aboli, ont conclu les experts psychiatres qui l'ont examiné, a ajouté le procureur.

Bien qu'il ait dit "avoir suivi les ordres d'Allah" lui intimant "de faire un sacrifice" et que des écrits religieux aient été retrouvés chez lui, son action ne s'inscrit pas dans une "dimension jihadiste" au sens où les premières investigations ne permettent pas de déterminer "de liens avec des organisations terroristes", a-t-il poursuivi.

M. Laraize a ainsi confirmé que le parquet national antiterroriste (PNAT) ne s'était pas saisi de l'enquête mais restait "en observation".

- "Mourir en s'immolant" -

Au volant d'un véhicule appartenant à son père, l'homme de 35 ans a percuté un premier cycliste mercredi vers 8H40, puis deux joggeurs dix minutes plus tard, puis encore un cycliste vers 09H08 et enfin un piéton à 09H15, a retracé le parquet.

Des gendarmes sécurisent une zone où une voiture incendiée a été découverte à Saint-Pierre-d’Oléron, le 5 novembre 2025, après qu'un conducteur a percuté volontairement des piétons et des cyclistes sur l'Ile d'Oléron ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Un cycliste de 69 ans et une joggeuse de 22 ans ont été pris en charge en urgence absolue. Si leur pronostic vital n'est plus engagé, leur situation médicale reste "particulièrement préoccupante", selon le magistrat. Deux piétons, qui promenaient leur chien, ont réussi à éviter le choc de la voiture mais sont très choqués, a indiqué le procureur.

Après avoir mis le feu à son véhicule, le trentenaire a été interpellé par les forces de l'ordre "alors qu'il tentait de prendre la fuite dans un champ" et a prononcé à "de très nombreuses reprises Allah Akbar (Dieu est le plus grand)", a ajouté M. Laraize, soulignant que les gendarmes ont dû utiliser un pistolet à impulsion électrique.

Une lame de couteau de 35 cm et une bonbonne de gaz ont été retrouvées dans la voiture. Devant les enquêteurs, ce célibataire, sans enfants et sans activité professionnelle, a dit "avoir souhaité mourir en s'immolant", sans réussir à faire exploser le véhicule.

"Dans sa dernière audition, il déclarait entendre des bruits bizarres dans sa tête depuis quelque temps et faisait part de sa volonté d'être interné", a ajouté le magistrat.

- Condamnations pour vol et violences -

Au terme de sa garde à vue vendredi matin, le mis en cause sera présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour tentatives d'assassinats, a indiqué le procureur de la République qui retient sept victimes. "La détention provisoire sera bien sûr requise", a-t-il ajouté.

Le suspect vivait de manière isolée dans un mobil-home à Saint-Pierre d'Oléron. Pêcheur et fils de pêcheur, il a aussi effectué des petits boulots, de serveur dans un bar notamment, selon des témoignages recueillis sur cette île touristique qui compte environ 20.000 habitants permanents.

Il était connu pour des délits de droit commun et avait été condamné par le passé pour notamment vol, conduite malgré la perte totale de points ou violences, a indiqué le parquet. Il n'était toutefois pas surveillé par les services de renseignement pour une éventuelle radicalisation.

En septembre-octobre, il avait contacté la paroisse de l'île d'Oléron, "pour se renseigner en vue de recevoir le baptême", a indiqué à l'AFP un porte-parole du diocèse de La Rochelle, confirmant une information du journal Sud Ouest.