Lyon, Lille et Nice ont tous les trois perdu leur quatrième rencontre de Ligue Europa. Pour Nice, il s'agit du 16e match sans victoire dans une compétition européenne.
Ligue Europa : sale soirée pour les clubs français
