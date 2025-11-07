Le typhon Kalmaegi fait cinq morts au Vietnam, après 188 aux Philippines

Une rue du secteur de Quy Nhon dans le région de de Gia Lai au Vietnam le 7 novembre 2025, après le passage du typhon Kalmaegi. ( AFP / Nhac NGUYEN )

Le typhon Kalmaegi qui s'est abattu sur le Vietnam jeudi a fait cinq morts dans ce pays après avoir tué au moins 188 personnes aux Philippines, selon des bilans officiels vendredi.

Kalmaegi s'enfonce rapidement dans les terres et s'est affaibli, devenant une tempête tropicale. De fortes pluies sont toutefois encore prévues sur une grande partie du littoral central de Vietnam, a prévenu le bureau national de météorologie.

Dans les rues longeant la plage de Quy Nhon à Gia Lai, des journalistes de l'AFP ont vu vendredi des secouristes, des soldats et des habitants dégager les arbres déracinés, les débris et les toits en tôle emportés par le vent pendant la nuit.

"C'était la deuxième fois que j'assistais à un tel typhon. Le premier remontait à environ dix ans, mais il n'était pas aussi violent", a déclaré Tran Ngo An, 64 ans, à l'AFP.

Au total, cinq morts ont été enregistrés dans les provinces de Quang Ngai, Gia Lai and Dak Lak, dans le centre du pays, a annoncé le ministère de l'Environnement, qui également fait état de sept blessés.

Un structure endommagée après le passage du typhon Kalmaegi dans le secteur Quy Nhon area dans la province Gia Lai au Vietnam, le 7 novembre 2025. ( AFP / Nhac NGUYEN )

Au moins 57 maisons se sont effondrées à Gia Lai et dans la province voisine de Dak Lak et près de 3.000 autres ont vu leur toit emporté ou endommagé, a précisé cette source, selon qui 11 bateaux ont par ailleurs coulé. A Gia Lai, un pont s'est écroulé en raison d'une crue.

"Le toit de ma maison a été emporté", a déclaré à l'AFP Nguyen Van Tam, un pêcheur de 42 ans de cette province, où la tempête a touché terre avec des vents soutenus atteignant 149 km/h, selon le ministère.

"Nous sommes tous sains et saufs, (mais) le typhon était vraiment terrible, il y a tellement d'arbres qui sont tombés", a-t-il ajouté, se disant soulagé que son bateau soit intact.

- Nouveau typhon en vue -

La compagnie d'électricité publique a déclaré que 1,6 million de clients avaient été privés de courant. Le service a été rétabli pour un tiers d'entre eux vendredi matin, selon cette source.

La plage de Quy Nhon au Vietnam lors du passage du typhon Kalmaegi, le 6 novembre 2025. ( AFP / NHAC NGUYEN )

Le Vietnam se trouve est généralement touché par dix typhons ou tempêtes par an, mais Kalmaegi est le 13e de 2025.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Kalmaegi est arrivé des Philippines, où il a causé de fortes inondations dans le centre du pays ces derniers jours, en particulier dans la province de Cebu, très peuplée. Le bilan national s'élève à au moins 188 morts et 135 disparus.

Après ce Kalmaegi, typhon plus meutrier de l'année pour le pays, les Philippines s'inquiètent de l'arrivée dans les prochains jours de Fung Wong, qui a "le potentiel de devenir encore plus puissant", a déclaré le président Ferdinand Marcos jeudi.

Au Vietnam, avant Kalmaegi, les catastrophes naturelles avaient déjà fait 279 morts ou disparus cette année et causé plus de deux milliards de dollars de dégâts, selon l'office national des statistiques du pays.