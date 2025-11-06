Des retraités se sont mobilisés jeudi dans toute la France à l'appel de syndicats et d'associations contre les projets de budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale pour 2026. Exemple à Marseille.
France: mobilisation des retraités en pleine incertitude budgétaire
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro