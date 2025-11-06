 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: mobilisation des retraités en pleine incertitude budgétaire

information fournie par AFP Video 06/11/2025 à 18:32

Des retraités se sont mobilisés jeudi dans toute la France à l'appel de syndicats et d'associations contre les projets de budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale pour 2026. Exemple à Marseille.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Top 5 IA du 05/11/2025

information fournie par Libertify 05:00
2

COP30 : y coire quand même

information fournie par France 24 10:36
3

Orpaillage au Pérou : l'envers doré de nos smartphones

information fournie par France 24 10:46
4

Île d'Oléron: la police scientifique s'affaire autour du véhicule du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
5

Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
6

Le Premier ministre belge convoque une réunion d'urgence après de nouveaux survols de drones

information fournie par AFP 05 nov.
15
7

La plateforme en ligne Shein sous la menace d'une suspension en France

information fournie par AFP 05 nov.
10
8

Accident d'un avion-cargo aux Etats-Unis: un moteur s'est détaché au décollage, 11 morts

information fournie par AFP 05 nov.
3
1

Charles III retire ses titres à son frère Andrew, emporté par l'affaire Epstein

information fournie par AFP 31 oct.
2

Opération meurtrière à Rio: plus de 100 morts, Lula appelle à préserver la population

information fournie par AFP 30 oct.
1
3

Région des Grands Lacs: Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros

information fournie par AFP Video 30 oct.
4

Le Premier ministre "pense" qu'il faut "renégocier" l'accord franco-algérien de 1968

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
5

Grands Lacs: Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros

information fournie par AFP 30 oct.
10
6

A l'Assemblée, le RN obtient une victoire "historique" contre l'accord franco-algérien de 1968

information fournie par AFP 30 oct.
13
7

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
8

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
7

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2
8

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3

2 commentaires

  • 19:41

    Les privilégiés du système prêts a ruiner leurs enfants pour continuer a en profiter... je le sais, j'en suis!!

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank