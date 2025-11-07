 Aller au contenu principal
Le Paris des Arts à Athènes, spéciale gastronomie

information fournie par France 24 07/11/2025 à 10:35

Le Paris des Arts pose ses caméras à Athènes, en Grèce, pour réveiller vos papilles gustatives ! L’ambassadrice de la gastronomie grecque, Dina Nikolaou, nous donne rendez-vous dans le ventre de la capitale, au marché central et nous fait découvrir les meilleurs produits du pays.

2

