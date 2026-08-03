Dans le Var toujours placé sous vigilance orange pour la canicule lundi, les pompiers devront livrer une "nouvelle bataille" cet après-midi pour contenir les reprises de feu dans des conditions particulièrement défavorables, selon le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers Michel Audier, commandant des opérations. L'incendie, qui a démarré vendredi au sud de l'important brasier fixé il y a six jours près du massif du Gros Bessillon, est contenu et n'a pas progressé cette nuit mais n'est toujours pas fixé à ce stade. SONORE
Incendies dans le Var : situation "très favorable" ce matin (pompiers)
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