"Il faut de la rigueur, il faut de l'entraînement, il faut être quand même un minimum sportif", raconte un jeune pompier volontaire qui comme 200.000 autres épaulent les soldats du feu tout au long de l'année. Leur présence est indispensable, notamment en ces périodes de fortes chaleurs.
Incendies, canicules: les pompiers volontaires, maillon indispensable des secours
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