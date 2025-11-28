 Aller au contenu principal
Incendie de Hong Kong: le bilan monte à au moins 128 morts

information fournie par AFP Video 28/11/2025 à 13:11

Le bilan du feu qui a ravagé un complexe résidentiel de Hong Kong s'est alourdi vendredi avec au moins 128 morts, et risque encore de s'aggraver, des dizaines de personnes étant toujours portées disparues deux jours après l'incendie.

