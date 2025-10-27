Alors que l’équilibre politique du gouvernement tient à un fil, le Parti socialiste brandit l’arme fiscale pour imposer sa vision de la justice sociale. Cette semaine, l’Assemblée nationale s’apprête à débattre d’un amendement explosif : une version « light » de la taxe Zucman, qui abaisserait le seuil de taxation à 10 millions d’euros de patrimoine et relèverait le taux à 3 %, tout en intégrant des exonérations ciblées. Que penser de cette nouvelle version ? Jusqu’où le PS est-il prêt à aller pour faire plier l’exécutif ? Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 27 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Impôts : vers une taxe Zucman « light » ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro