Impôts : vers une taxe Zucman « light » ?

information fournie par Ecorama • 27/10/2025 à 14:00

Alors que l’équilibre politique du gouvernement tient à un fil, le Parti socialiste brandit l’arme fiscale pour imposer sa vision de la justice sociale. Cette semaine, l’Assemblée nationale s’apprête à débattre d’un amendement explosif : une version « light » de la taxe Zucman, qui abaisserait le seuil de taxation à 10 millions d’euros de patrimoine et relèverait le taux à 3 %, tout en intégrant des exonérations ciblées. Que penser de cette nouvelle version ? Jusqu’où le PS est-il prêt à aller pour faire plier l’exécutif ? Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 27 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com