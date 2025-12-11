Le chef de l'Otan a appellé jeudi à "tester" le président russe Vladimir Poutine pour voir s'il "veut vraiment la paix en Ukraine", au moment où Donald Trump s'impatiente face à Kiev et aux Européens.
L'Otan appelle à "mettre Poutine à l'épreuve" pour voir "s'il veut la paix en Ukraine"
