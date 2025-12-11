Des agriculteurs se retrouvent à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) pour demander la révision du Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) du bassin versant du fleuve Vilaine. Ce texte vise à améliorer la qualité des masses d'eau, aujourd'hui très mauvaise, sur ce territoire qui englobe six départements, de la Mayenne au Morbihan, avec 1,3 million d'habitants. IMAGES
Ille-et-Vilaine: bataille autour de la préservation de l'eau
