L'ex-président français Nicolas Sarkozy était jeudi dans une librairie de Marseille pour dédicacer son livre, sorti mardi, racontant ses trois semaines de détention après sa condamnation dans le procès libyen.
Nicolas Sarkozy à Marseille pour dédicacer son livre "journal d'un prisonnier"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro