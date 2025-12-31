"Lorsque la peinture se colle sur notre corps, on se sent comme des vrais lions, parce qu'on pousse l'équipe vers la victoire", lance Babacar Sylla, l'un des sept supporters sénégalais arborant une lettre et les couleurs du Sénégal à la CAN.
CAN-2025: des supporters du Sénégal font sensation
