Près d’un Français sur cinq souffre d’un trouble psychique. La santé mentale, décrétée grande cause nationale en 2025, regroupe des réalités variées allant des symptômes modérés aux pathologies lourdes et chroniques. Le personnel des urgences psychiatriques de l’hôpital public soignent, quotidiennement, dans des conditions difficiles, des patients en souffrance. Immersion à l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, avec les équipes de Ville Evrard.
Immersion aux urgences psychiatriques : stigmatisation, manque de places et pénurie de psychotropes
