Premier créateur originaire d'Afrique subsaharienne inscrit au calendrier officiel de la haute couture à Paris, Imane Ayissi revient sur son parcours dans Grande Couture. Le styliste camerounais raconte son enfance, ses débuts comme danseur et mannequin, son arrivée en France et son combat pour faire reconnaître les savoir-faire textiles africains sur les plus grands podiums. Dans cet entretien avec Fatimata Wane, il partage sa vision d'une mode africaine affranchie des clichés et profondément ancrée dans son histoire.
Imane Ayissi : le premier grand couturier d'Afrique subsaharienne raconte son parcours
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