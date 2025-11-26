Au moins 13 personnes ont péri dans un incendie ayant éclaté mercredi dans un complexe résidentiel de Hong Kong, ont indiqué les autorités, tandis que des médias locaux, citant la police, font état de personnes bloquées à l'intérieur des immeubles en feu.
Hong Kong: un immense incendie ravage plusieurs immeubles résidentiels
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro