Images à l'extérieur de la direction de la police judiciaire, à Paris, alors que quatre personnes supplémentaires, deux hommes âgés de 38 et 39 ans, et deux femmes âgées de 31 et 40 ans, ont été interpellées dans l'enquête sur le casse du Louvre en octobre. IMAGES
Casse du Louvre: la direction de la police judiciaire après quatre nouvelles interpellations
