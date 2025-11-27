Les secours continuaient jeudi à combattre les flammes et à rechercher plus de 250 disparus dans un ensemble de gratte-ciel de Hong Kong ravagé par un incendie qui a fait au moins 55 morts.
Hong Kong: au moins 55 morts dans le pire incendie depuis des décennies
