Spike Lee, Colman Domingo, Mike Myers, Eva Longoria et bien d’autres ont foulé samedi le tapis rouge d’Hollywood pour célébrer la remise du prix AFI Life Achievement Award à l'acteur Eddie Murphy.
Hollywood : Eddie Murphy honoré pour l'ensemble de sa carrière
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