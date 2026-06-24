 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Henri Giscard d’Estaing : “Le leadership, ça s’apprend et ça se cultive”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 24/06/2026 à 14:05

Henri Giscard d’Estaing, président de l’École du leadership de Paris et ancien président du Club Med, était l’invité de l’émission Ecorama du 24 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la situation économique de la France, les enjeux du redressement des finances publiques, le leadership dans l’entreprise, la transformation du Club Med et sa montée en gamme, le développement des resorts de montagne, les perspectives de croissance du groupe ainsi que les relations avec l’actionnaire chinois Fosun et les projets d’introduction en Bourse du Club Med.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Lyhanna: une loi "intégrale" examinée à l'Assemblée en septembre-octobre (Lecornu)

information fournie par AFP Video 23 juin
1
2

Lyhanna: Lecornu donne rendez-vous aux parlementaires à l'automne pour la "loi intégrale"

information fournie par AFP 23 juin
1
3

Canicule: dans les Ehpad, le plan bleu pour protéger les résidents

information fournie par AFP 23 juin
4

La canicule s'intensifie en Europe, température record en France et attendue en Angleterre

information fournie par AFP 23 juin
5

Ian Brossat (PCF) : "La canicule est une violence de classe"

information fournie par France 24 23 juin
3
6

Les députés favorables à une autonomie de la Corse, prochaine étape incertaine au Sénat

information fournie par AFP 23 juin
7
7

Comment la désinformation sexiste a envahi la Coupe du monde

information fournie par France 24 23 juin
8

Marc Bloch est entré au Panthéon, une leçon face à "l'esprit de défaite"

information fournie par AFP 00:12
6
1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime

information fournie par AFP 17 juin
3

Versailles, "c'est du lourd": Trump ravi d'aller dîner au château

information fournie par AFP Video 17 juin
1
4

À Lyon, les lycéens doivent composer avec la chaleur lors des épreuves du baccalauréat

information fournie par AFP Video 17 juin
5

Un dessin, la prison et l'exil: un père et sa fille défient Poutine et sa guerre

information fournie par AFP Video 17 juin
6

Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime

information fournie par AFP Video 17 juin
7

G7: Macron dit avoir "toujours eu confiance" en Trump

information fournie par AFP Video 17 juin
8

Au G7, le revirement inattendu de Trump en faveur de l'Ukraine

information fournie par AFP 17 juin
2
1

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
2

Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

information fournie par Ecorama 29 mai
3

Sans alcool : une nouvelle consommation s’installe en France

information fournie par BoursoBank Clients 01 juin
4
4

SNCF : avez-vous droit au billet de congé annuel ?

information fournie par BoursoBank Clients 11 juin
6
5

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
6

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard (Maat Pharma), Didier Laurens (Advicenne)

information fournie par Boursorama 28 mai
3
7

Des marchés trop confiants sur la fin de la guerre en Iran ?

information fournie par Ecorama 27 mai
2
8

Jean-Pierre Petit : "La plus mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est l'effarante médiocrité de la politique européenne et française"

information fournie par Ecorama 26 mai
12

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank