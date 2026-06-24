Henri Giscard d’Estaing : “Le leadership, ça s’apprend et ça se cultive”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 24/06/2026 à 14:05

Henri Giscard d’Estaing, président de l’École du leadership de Paris et ancien président du Club Med, était l’invité de l’émission Ecorama du 24 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la situation économique de la France, les enjeux du redressement des finances publiques, le leadership dans l’entreprise, la transformation du Club Med et sa montée en gamme, le développement des resorts de montagne, les perspectives de croissance du groupe ainsi que les relations avec l’actionnaire chinois Fosun et les projets d’introduction en Bourse du Club Med.