Les délégations serbe et ukrainienne signent un protocole d’accord dans le cadre de la visite officielle de Volodymyr Zelensky en Serbie. Le président ukrainien effectue depuis vendredi soir son premier déplacement dans ce pays, allié traditionnel de Moscou, depuis le début de la guerre en Ukraine. IMAGES
Les délégations serbe et ukrainienne signent un protocole d’accord en Serbie
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