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Le président Zelensky arrive au palais présidentiel de Serbie pour sa première visite

information fournie par AFP Video 08/08/2026 à 18:16

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky effectue sa première visite en Serbie, un allié traditionnel de Moscou, au moment où l'Ukraine cherche à renforcer le soutien international face à l'intensification des frappes russes. Le chef de l'État ukrainien est accueilli par son homologue Aleksandar Vucic, avec qui il doit tenir des entretiens au palais présidentiel. IMAGES

Guerre en Ukraine
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