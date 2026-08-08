Le président ukrainien Volodymyr Zelensky effectue sa première visite en Serbie, un allié traditionnel de Moscou, au moment où l'Ukraine cherche à renforcer le soutien international face à l'intensification des frappes russes. Le chef de l'État ukrainien est accueilli par son homologue Aleksandar Vucic, avec qui il doit tenir des entretiens au palais présidentiel. IMAGES
Le président Zelensky arrive au palais présidentiel de Serbie pour sa première visite
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