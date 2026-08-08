L'avocat millionnaire Abelardo de la Espriella prend la présidence de la Colombie, déterminé à combattre les guérilleros et le narcotrafic, un tournant qui resserre les liens avec Washington et enterre les négociations de paix menées par son prédécesseur de gauche. IMAGES
Abelardo de la Espriella investi président de la Colombie
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