A l'initiative de Pierre-Alexandre Jeandel, un entrepreneur de la région, une soirée blanche s'est tenue vendredi sur la plage du Porge Océan pour soutenir les commerçants sinistrés par le mégafeu de Gironde.
Au Porge, une soirée de solidarité avec les commerçants
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