Le message a provoqué un tollé. Mercredi, la préfecture de police rappelle que dissimuler son visage dans l'espace public est passible d'une amende, même pendant Halloween. En principe, c'est faux. En revanche, qu'en est-il quand la fête d'Halloween investit les manifestations ? Peut-on manifester le visage couvert, comme de nombreuses publications appellent à le faire ? Les explications avec Jules BOITEAU dans Info ou Intox.
Halloween et manifestations : interdit de dissimuler son visage ?
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