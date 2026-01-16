Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l'Elysée, a servi quatre présidents français: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Une expérience exceptionnelle dont il relate les coulisses et les anecdotes dans son livre " A la table du destin, d'un rêve d'enfant au Palais de l'Elysée"", qu'il vient présenter dans "Au Cœur de l'Info".
Guillaume Gomez : "à travers son Chef, le Président établit un rapport direct avec les Français"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro