Groenland: les intentions de Trump doivent "être prises très au sérieux" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 14/01/2026 à 16:04

"Nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain", affirme le Premier ministre Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale, estimant que les intentions de Donald Trump notamment sur le Groenland "doivent désormais être prises très au sérieux". Le chef du gouvernement français ajoute que la France est "dans une pleine solidarité avec le Danemark et les autorités légitimes du Groenland" dont les Etats-Unis menacent de s'emparer. SONORE

