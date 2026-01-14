"Nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain", affirme le Premier ministre Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale, estimant que les intentions de Donald Trump notamment sur le Groenland "doivent désormais être prises très au sérieux". Le chef du gouvernement français ajoute que la France est "dans une pleine solidarité avec le Danemark et les autorités légitimes du Groenland" dont les Etats-Unis menacent de s'emparer. SONORE
Groenland: les intentions de Trump doivent "être prises très au sérieux" (Lecornu)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro