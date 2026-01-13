Emmanuel Macron visite avec le roi Felipe VI d'Espagne l'exposition "Le Grand Dauphin, fils de roi, père de roi et jamais roi" au château de Versailles, consacrée au premier fils de Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche. Il est le père Philippe V, premier souverain de la branche espagnole des Bourbons, et dont Felipe VI est le descendant. (COMPLETE VIDI92J649G_FR) IMAGES
Le roi Felipe VI d'Espagne en visite au château de Versailles avec Emmanuel Macron
