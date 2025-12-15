Le musée du Louvre est fermé lundi en raison d'une "grève reconductible" de ses agents, votée à l'unanimité, une nouvelle épreuve pour une institution dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre et la mise à nu de ses dysfonctionnements.
Grève des agents du Louvre: le musée fermé
