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Gold by Gold : l'or et l'attrait fiscal du PEA réunis

information fournie par Boursorama 18/05/2026 à 09:10

Coté à Paris depuis avril 2012, Gold by Gold est le spécialiste français de l'or et des métaux précieux présent sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente

Le groupe lance actuellement une augmentation de capital afin de créer une toute nouvelle division Réserves, dédiée à l'acquisition et la de conservation d'or physique responsable.

Sur le plateau de  «Ca bouge sur les marchés », son PDG et fondateur Patrick Schein explique les ambitions de Gold by Gold dans le domaine.

L'opération se déroule jusqu'au 5 juin prochain pour un prix de souscription de 3,80 € par action nouvelle. Pour les actionnaires actuels de Gbd, 8 DPS donnent droit de souscrire à 1 action nouvelle. Pour les nouveaux investisseurs, il convient donc de privilégier la souscription à titre libre pour acheter des actions dans votre PEA ou PEA-PME, 8 DPS donnant droit de souscrire à 1 action nouvelle

vidéo sponsorisée

Cette opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques relatifs à la Société Et à l'opération.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Investir dans l'or
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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