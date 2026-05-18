Gold by Gold : l'or et l'attrait fiscal du PEA réunis

information fournie par Boursorama • 18/05/2026 à 09:10

Coté à Paris depuis avril 2012, Gold by Gold est le spécialiste français de l'or et des métaux précieux présent sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente

Le groupe lance actuellement une augmentation de capital afin de créer une toute nouvelle division Réserves, dédiée à l'acquisition et la de conservation d'or physique responsable.

Sur le plateau de «Ca bouge sur les marchés », son PDG et fondateur Patrick Schein explique les ambitions de Gold by Gold dans le domaine.

L'opération se déroule jusqu'au 5 juin prochain pour un prix de souscription de 3,80 € par action nouvelle. Pour les actionnaires actuels de Gbd, 8 DPS donnent droit de souscrire à 1 action nouvelle. Pour les nouveaux investisseurs, il convient donc de privilégier la souscription à titre libre pour acheter des actions dans votre PEA ou PEA-PME, 8 DPS donnant droit de souscrire à 1 action nouvelle

vidéo sponsorisée

Cette opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques relatifs à la Société Et à l'opération.