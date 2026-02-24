La Française Gisèle Pelicot, figure mondiale de la lutte contre les violences sexuelles et qui présente ses mémoires au Royaume-Uni, a été reçue lundi par la reine Camilla.
Gisèle Pelicot reçue par la reine Camilla
