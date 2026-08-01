Le mégafeu en Gironde, qui s'est déclaré le 22 juillet à l'ouest de Bordeaux et a brûlé 42.000 hectares, est désormais "fixé" et "ne progresse plus", annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une point presse.
Gironde: le feu est "fixé" et "ne progresse plus", annonce Nuñez
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro