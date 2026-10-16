À la une de la presse ce vendredi 16 octobre : la préparation de la mobilisation du 17 octobre, la colère de la jeunesse ailleurs dans le monde, le climat toujours perturbé malgré la fin de l'été, et l'écrivain Georges Perec aux manettes de Libération.
Georges Perec, chef d'orchestre dans Libération
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