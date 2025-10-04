 Aller au contenu principal
Gazaouis et Israéliens reprennent espoir après la réponse du Hamas au plan de paix de Trump

information fournie par AFP Video 04/10/2025 à 19:06

Des Gazaouis et des Israéliens réagissaient samedi après que le Hamas s'est déclaré prêt à entamer des négociations immédiates en vue de la libération des otages dans le cadre d'un plan proposé par le président américain.

Proche orient
Donald Trump
