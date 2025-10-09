Alors que le président américain participait mercredi à une table ronde à la Maison Blanche, il a receptionné un mot lui indiquant que "nous sommes très proches d'un accord au Moyen-Orient".
Gaza: Trump apprend en direct qu'un accord est "très proche"
