Une boutique Chanel a été braquée dans la nuit à la voiture-bélier, dans le 8e arrondissement de Paris. Selon Paris Match, au moins trois malfaiteurs à bord d'une berline rouge ont foncé en marche arrière dans la vitrine du magasin, situé près de la place de la Concorde.
Paris: une boutique Chanel braquée à la oiture-bélier dans la nuit
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro