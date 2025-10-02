 Aller au contenu principal
Paris: une boutique Chanel braquée à la oiture-bélier dans la nuit

information fournie par AFP Video 02/10/2025 à 11:28

Une boutique Chanel a été braquée dans la nuit à la voiture-bélier, dans le 8e arrondissement de Paris. Selon Paris Match, au moins trois malfaiteurs à bord d'une berline rouge ont foncé en marche arrière dans la vitrine du magasin, situé près de la place de la Concorde.

