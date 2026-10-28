Les concentrations de gaz à effet de serre, principal moteur du changement climatique, ont atteint un niveau record en 2025, vouant la planète à "un avenir plus chaud", a averti mardi l'ONU.
Gaz à effet de serre : des concentrations records en 2025, selon l'ONU
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