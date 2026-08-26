Deux sagas bien connues des joueurs, Final Fantasy et The Witcher, ont donné mardi soir le coup d'envoi de l'édition 2026 de la Gamescom à Cologne, plus grand salon européen du jeu vidéo.
Gamescom: le salon phare du jeu vidéo ouvre ses portes en Allemagne
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