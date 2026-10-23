Gabriel Dia à AKAA : l'art, les tabous et l'homosexualité au Sénégal

information fournie par France 24 • 23/10/2026 à 22:41

À Paris, la foire d'art contemporain africain AKAA accueille une installation monumentale du photographe sénégalais Gabriel Dia. Avec Mother's Heritage, l'artiste revisite ses souvenirs d'enfance dans l'atelier de couture de sa mère, à Rufisque. Des photographies imprimées sur des tissus suspendus pour raconter la transmission, les interdits et la liberté d'être soi.

De son parcours dans l'ingénierie nucléaire à ses séries photographiques Sabar et Mother's Heritage, Gabriel Dia revient sur une œuvre profondément personnelle, qui interroge les normes de genre et les identités. Un travail qui prend une résonance particulière au Sénégal, où une loi promulguée en mars 2026 a considérablement durci les sanctions contre les relations homosexuelles.

Gabriel Dia est l'invité de Fatimata Wane dans le Journal de l'Afrique sur France 24, à l'occasion de la 11e édition d'AKAA, organisée du 23 au 25 octobre 2026 au Carreau du Temple, à Paris.