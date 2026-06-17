Le président français Emmanuel Macron se félicite du "succès" du sommet du G7 lors d’une conférence de presse à Evian, décrivant "un moment d'unité, de discussions de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se retrouvaient ici", après des mois de "désaccords". SONORE
G7: Macron se félicite d'un "succès" et d'un "moment d'unité" après des mois de "désaccords"
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