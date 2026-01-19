Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de l'émission Ecorama du 19 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les concessions budgétaires du gouvernement, le maintien de la surtaxe sur les grandes entreprises, l’avenir de la prime d’activité, la fiscalité des retraités, la CVAE, ainsi que les inquiétudes sur le déficit public et la compétitivité des entreprises.
Frédéric Souillot (FO) : "C'est par son salaire qu'on doit pouvoir vivre de son travail, pas par les primes !"
