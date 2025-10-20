 Aller au contenu principal
Macron estime qu’il était "normal" de recevoir Sarkozy avant son incarcération

information fournie par AFP Video 20/10/2025 à 20:31

Le président français Emmanuel Macron estime qu'il était "normal" de recevoir l'ancien président Nicolas Sarkozy, lors d'une conférence de presse à Portoroz, en Slovénie, pour le Med9. Le président réaffirme également son "soutien" après le braquage du Louvre. SONORE

