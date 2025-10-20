Des lumières et des feux d'artifice illuminent le ciel de Bombay, la capitale financière de l'Inde, à l'occasion de Diwali, une fête majeure de la culture hindoue qui célèbre le triomphe de la lumière sur les ténèbres. IMAGES
Bombay célèbre Diwali, la fête des lumières
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro