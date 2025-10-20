 Aller au contenu principal
Bombay célèbre Diwali, la fête des lumières

information fournie par AFP Video 20/10/2025 à 20:32

Des lumières et des feux d'artifice illuminent le ciel de Bombay, la capitale financière de l'Inde, à l'occasion de Diwali, une fête majeure de la culture hindoue qui célèbre le triomphe de la lumière sur les ténèbres. IMAGES

