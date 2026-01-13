 Aller au contenu principal
France: plus de décès que de naissances en 2025, une première depuis 1944

information fournie par AFP Video 13/01/2026 à 13:28

La France a comptabilisé plus de décès que de naissances en 2025: le solde naturel de population est devenu négatif pour la première fois depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, s'affichant à -6.000 personnes, annonce l'Insee.

