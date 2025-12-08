Troisième du GP d'Abu Dhabi, Lando Norris (McLaren) est sacré champion du monde de Formule 1 avec 2 points d'avance sur Max Verstappen (Red Bull).
Formule 1 : Lando Norris nouveau champion du monde
