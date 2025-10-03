En présence notamment de Zinédine Zidane, la Fifa a présenté jeudi à New York "Trionda", le ballon officiel de la Coupe du monde 2026. Outre une légère amélioration de l'adhérence, il se distingue par une puce intégrée.
Football: Zidane dévoile "Trionda", ballon officiel du Mondial 2026
