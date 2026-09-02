L’international sénégalais Iliman Ndiaye s’est engagé pour Manchester City. Il a signé un contrat jusqu'en 2031.
Football : le Sénégalais Iliman Ndiaye transféré à Manchester City
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